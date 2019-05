Bertens vol optimisme naar Roland Garros

Kiki Bertens is bezig aan een fantastisch gravelseizoen. Ⓒ BSR Agency

ROME - Ze zat er opgebrand bij in Rome, al spuwden haar ogen wél vuur. Kiki Bertens heeft zich immers bij wereldtop gevestigd en wanneer dat het geval is, wordt verlies accepteren steeds moeilijker. Ze moest in de halve finale van het WTA-toernooi in de Italiaanse hoofdstad het hoofd buigen voor Johanna Konta (7-5 5-7 2-6), maar kan vooral trots zijn op een nieuwe topprestatie. „Ik ben er nog wel een dag ziek van, maar als je deze resultaten van tevoren op papier krijgt, teken je daar meteen voor.”