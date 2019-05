VDP na modderpoel: ’Zoveel lol!’

VDP vervolgt op Instagram: „Ik had zoveel lol vandaag op de mountainbike en dan heb ik ook nog eens een ticket voor de de Spelen van 2020 in Tokyo.”

Bekijk ook: Van der Poel op koers voor Spelen

De zege ging naar de Zwitser Mathias Flückiger. Die reed lange tijd op kop samen met de Fransman Jordan Sarrou, maar versnelde in de voorlaatste ronde nog maar eens. Sarrou werd nog bijgehaald door Van der Poel die zich in de sprint ongenaakbaar toonde.

Van der Poel was snel gestart in het spoor van de Zwitserse wereldkampioen Nino Schurter. Halverwege zakte hij even weg naar de twaalfde plaats, maar knokte zich terug naar voren. Schurter slaagde daar niet in, hij werd slechts zesde.

Vrijdag had Van der Poel al wel de zogenoemde shorttrack-wedstrijd gewonnen. Behalve de nominatie was de wedstrijd voor Van der Poel ook van belang voor de wereldranglijst. Die bepaalt volgend jaar op de Spelen in Tokio de startvolgorde.

„Redelijk dom”, noemde Van der Poel bij de NOS zijn optreden in de beginfase. „Ik weet dat ik momenteel niet 100 procent ben, maar ik probeerde meteen te achtervolgen. Ik blies mezelf een beetje op.” Dat deed Schurter ook. „Hij was ook niet goed en zakte erdoor. Het had hem blijkbaar ook pijn gedaan. Het fijne is dat ik altijd wel kan herstellen in de wedstrijd. Vandaag ook, zeker toen het begon te regenen voelde ik me in mijn sas. Ik heb drie jaar moeten wachten om eindelijk een wereldbekerwedstrijd in de regen te kunnen rijden. Ik mag heel tevreden naar huis terugkeren.”

Volgende week volgt de tweede wereldbekerwedstrijd, ditmaal in het Tsjechische Nove Mesto.