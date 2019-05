Australisch avontuur Gertjan Verbeek

De 56-jarige geboren Deventenaar heeft een aanbieding van Adelaide United. „De kans is groot dat ik daar op inga”, vertelt Verbeek bij FOX Sports. „ Ik wil graag nog op het veld staan. Deze zomer word ik 57. Ik heb dit altijd wel geambieerd. Ik zit in de herfst van mijn carrière. Ik wilde altijd een keer in een ander land en in een andere cultuur werken.”

Verbeek sloeg in de afgelopen jaren een paar keer een aantal aanbiedingen af uit het buitenland. „Ik heb een aantal aanbiedingen uit de zandbak gehad. Ik zie mij zelf niet zo snel in Egypte of Saudi-Arabië werken. Twee maanden geleden meldde de club zich. Ik heb steeds meer positieve verhalen over het leven daar gehoord. Het lijkt mij een mooie uitdaging om daar een jaar of twee met vrouw en kind rond te kijken.”

Verbeek was in het verleden trainer bij Heracles Almelo, SC Heerenveen, Feyenoord, AZ, 1.FC Nürnberg, VFL Bochum en FC Twente.