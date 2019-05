De Graafschap verzuimt Cambuur kansloos te maken

De Graafschap opende in de 33e minuut de score. Furdjel Narsingh bracht de Doetinchemmers op 0-1. Het antwoord van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten. Twee minuten later schoot Robin Maulun de gelijkmaker erin.

Vlak na rust deed Emmanuel Mbende zijn eigen ploeg pijn. De Duits-Kameroenese verdediger van Cambuur ging volgens arbiter Jeroen Manschot te hard door op Fabian Serrarens, en kreeg een directe rode kaart.

Emmanuel Mbende krijgt de rode kaart. Ⓒ BSR Agency

Na een uur besloot Manschot een penalty te geven aan De Graafschap. Na ingrijpen van de VAR legde de scheidsrechter de bal op de stip, omdat Issa Kallon hands maakte. De supporters achter het doel reageerden op die beslissing door allerlei spullen op het veld te gooien.

Het spel werd even stilgelegd, maar een paar minuten later mocht Serrarens aanleggen vanaf de stip. Zijn matige penalty werd gekeerd door keeper Xavier Mous, die toch al een heel sterke indruk maakte en een aantal cruciale reddingen verrichtte.

Xavier Mous keept geweldig namens Cambuur. Ⓒ BSR Agency

Beide ploegen treffen elkaar woensdagavond opnieuw, dan in Doetinchem. De winnaar van de tweestrijd neemt het voor een plek in de Eredivisie op tegen Sparta of Top Oss. Sparta won het heenduel tussen de twee clubs in Rotterdam met 2-0.

