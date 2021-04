Pijnlijk verlies voor Matthijs de Ligt met Juventus

Koploper Internazionale treedt zondagavond bij nummer 5 Napoli aan. Met een achterstand van 12 punten op de club uit Milaan kan Juventus titelprolongatie vergeten.

Bij Juventus ontbrak Cristiano Ronaldo. Volgens coach Andrea Pirlo heeft de Portugese vedette last van een spierblessure. Ronaldo is topscorer van de Serie A met 25 goals.

Matthijs de Ligt speelde de gehele wedstrijd bij Juventus. Marten de Roon was basisspeler bij Atalanta. Ploeggenoot Sam Lammers bleef op de bank.

Lazio

Subtopper Lazio won in Rome met 5-3 van het laag geklasseerde Benevento. Clubtopscorer Ciro Immobile zorgde voor 2-0 en 5-3 en miste bij een stand van 4-1 een strafschop.

Bologna

Bologna versloeg op eigen veld Spezia met 4-1. Daarmee verstevigde de thuisclub de positie in de middenmoot. Bij Bologna hadden Mitchell Dijks en Jerdy Schouten een basisplaats. Doelman Jeroen Zoet fungeerde als reserve bij Spezia, dat op de veertiende plaats staat in de Serie A.

AC Milan op eigen veld eindelijk weer de sterkste

AC Milan heeft eindelijk weer eens een thuiswedstrijd in de Serie A gewonnen. Zonder de geschorste aanvaller Zlatan Ibrahimovic versloeg de ploeg van coach Stefano Pioli Genoa met 2-1. Daarmee verkleinde Milan het gat met koploper Internazionale tot 8 punten. De stadgenoot neemt het zondagavond in Napels op tegen Napoli.

Milan leidde al na 13 minuten nadat Ante Rebic uit de draai met links de bal in de rechterhoek had geschoten. Acht minuten voor rust kwam Genoa, met Kevin Strootman in de basis, op gelijke hoogte. Mattia Destro kopte raak uit een hoekschop van Miha Zajc. De beslissing viel door een ongelukkig moment voor Genoa-aanvaller Gianluca Scamacca, die de bal bij een corner van Milan via zijn achterhoofd in het eigen doel zag verdwijnen.

De slotfase was voor Genoa, dat zowel Simon Kjaer als Fikayo Tomori op de lijn redding zag brengen nadat Milan-doelman Gianluigi Donnarumma al gepasseerd was.

Het betekende de eerste thuisoverwinning voor Milan sinds 7 februari, toen Crotone met 4-0 werd verslagen.