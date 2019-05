Feyenoord besmet directeurspositie

Valentijn Driessen Ⓒ RENE BOUWMAN

Zoveel afzeggingen voor één van de hot seats in de Eredivisie, die van technisch directeur bij Feyenoord. Als vijf man van het kaliber Max Huiberts, Joris Mathijsen, Earnest Stewart, Ferry de Haan en Nico-Jan Hoogma ‘nee’ verkopen om de technische leiding in De Kuip over te nemen van Martin van Geel (zie pagina 5) zegt dat weinig over die personen, maar alles over wat de organisatie Feyenoord een technisch directeur te bieden heeft.