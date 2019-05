De Roon en Hateboer naderen CL

De Italiaanse voetbalclub speelde zondag met 1-1 gelijk bij kampioen Juventus en zag concurrent Internazionale met 4-1 verliezen bij Napoli.

Atalanta is nu derde met 66 punten. Ook Inter staat op 66 punten. Nummer vijf AC Milan heeft 65 punten en AS Roma 63. De nummers een tot en met vier uit de Serie A mogen komend seizoen aan de Champions League deelnemen. Voor Atalanta, dat volgende week zondag de competitie afsluit met een thuiswedstrijd tegen Sassuolo, zou een startbewijs voor het belangrijkste Europese clubtoernooi een primeur zijn.

Hateboer en De Roon

De Nederlanders Hans Hateboer en Marten de Roon hadden zondag allebei een basisplaats bij Atalanta, dat in de 33e minuut via de Sloveen Josip Ilicic de leiding nam. Het duurde tot de 80e minuut voordat Mario Mandzukic de 1-1 maakte. De invaller werkte de bal door de benen van keeper Pierluigi Gollini in het doel.

Afscheid van Barzagli

Bij Juventus ging Andrea Barzagli na een uur spelen naar de kant. Voor de 37-jarige verdediger was het zijn laatste wedstrijd als profvoetballer.

Inter hield bij nummer twee Napoli de schade tot de rust beperkt tot 1-0. Na de pauze liep Napoli, mede door een doelpunt van de Belg Dries Mertens, snel weg. Inter speelt zondag een thuiswedstrijd tegen Empoli en is bij winst ook zeker van deelname aan de Champions League. AC Milan sluit het seizoen af met een uitwedstrijd tegen SPAL.