Ten Hag tempert verwachtingen bij Ajax

„Ajax heeft weer van zich doen spreken als talentenfabriek. Door de historie hebben ze een heel goede naam in Europa. En die is nu weer bevestigd”, zegt de trainer in het gezamenlijke programma van de club en hoofdsponsor Ziggo. „Ajax zal die talenten altijd weer voortbrengen. En als wij als leiding, als management daar goed op sturen, zal er volgend seizoen ook weer een sterk team staan. Daar ben ik vast van overtuigd.”

Er volgt een ’maar’. „Dat kost heel veel werk. We zullen slim en creatief moeten zijn. Dat het team zo goed is als afgelopen seizoen, mag je niet verwachten. Dat is absoluut niet realistisch, want dit hadden we van deze ploeg ook niet verwacht. En natuurlijk kan er weer wat gaan groeien. Maar het is geen vanzelfsprekendheid dat het elk jaar gebeurt. Sterker nog, de kans dat het weer zo gaat vallen … We hebben hier twintig jaar op moeten wachten en ik hoop niet dat het weer twintig jaar duurt…”

Bekijk ook: Ten Hag wint Rinus Michels Award