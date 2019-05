Gasly geeft Verstappen klop met FIFA

„Max en ik hebben een heel goede relatie”, zegt de Fransman, die in Zandvoort bewijst dat hij zijn Nederlandse kompaan op de spelcomputer in ieder geval zeker kan verslaan. „Ik speelde met mijn favoriete team Paris Saint-Germain, Max met Liverpool. Het werd 3-2 voor mij.” Waarop Verstappen direct countert: „Maar ik had al tweeënhalve maand geen FIFA gespeeld, hè.”

Bekijk ook: Jos waakt over welzijn Max

Gasly kijkt zijn ogen uit in Zandvoort. Het zijn de eerste Jumbo Racedagen voor de Fransman, die tot afgelopen weekeinde voor het laatst in 2012 in Noord-Holland had gereden. „Ik wist niet goed wat ik kon verwachten, maar ik ben echt onder de indruk. Natuurlijk komen de mensen vooral voor Max, maar ik ben best wel verrast dat ik zoveel support krijg. Er is blijkbaar toch sprake van een Nederlands-Franse connectie. Je voelt bij de mensen nu al het enthousiasme over de terugkeer van de Formule 1 volgend jaar. Ik denk dat het hier heel indrukwekkend wordt.”