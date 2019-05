FIA-preses prijst Max Verstappen

De Fransman die in zijn tijd als baas van Ferrari de Scuderia weer aan de top terugbracht met veelvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, vertelde dat het voor hem de eerste keer was dat hij het duinencircuit bezocht. Dat er vanaf volgend jaar weer een Dutch Grand Prix plaatsheeft, is volgens Todt een verheugende zaak. „Zandvoort is nog zo’n echt old school circuit en het is dan ook mooi dat historie weer in de Formule 1-kalender is opgenomen”, meent de FIA-topman.

Hij had al vernomen dat Max Verstappen tijdens de Jumbodagen volle bak zou trekken maar toch liet hij zich verrassen door de Maxmania en de passie die er bij zijn fans vanaf spat. „Wat een enthousiasme die je hier ziet en bijna iedereen loopt in die Red Bull-kleding rond. Daarom alleen al is het goed dat de Dutch Grand Prix er weer aankomt”, verklaart Todt, die uiteraard ook de coureur Verstappen ophemelt.

„Hij heeft de genen van zijn vader en moeder, is zeer getalenteerd en heeft de passie die bij een great driver hoort. Hij is geweldig voor de sport. Gezien de populariteit van Max weet ik dan ook zeker dat de fans massaal op de race op Zandvoort zullen afkomen.”

