Alonso grijpt naast Indy 500

De Spaanse tweevoudig wereldkampioen uit de Formule 1 slaagde er zondag tijdens de kwalificatie in Indianapolis in zijn McLaren-Chevrolet niet in zich te plaatsen. Alonso was samen met vijf andere coureurs in de race voor de resterende drie startplekken. Hij eindigde als vierde.

Alonso wil na Graham Hill de tweede coureur worden die de 'Triple Crown of Motorsport' op zijn erelijst heeft staan. Twee van die drie iconische races heeft hij al gewonnen: de Grote Prijs van Monaco en de 24 Uur van Le Mans. Alonso stopte vorig jaar in de Formule 1 om zijn laatste doel na te jagen: winst van de Indy 500. Daar gaat het dit jaar in ieder geval niet van komen.

De 37-jarige Alonso deed twee jaar geleden voor het eerst mee aan de Indy 500. Hij startte toen vanaf de vijfde plek en reed zelfs een tijdje aan de leiding, tot zijn motor kapot ging.