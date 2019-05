’Ajax-aanwinst heeft veel weg van Maxwell’

Lisandro Martinez (rechts) met de bal aan de voet. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - De nieuwste Ajax-aanwinst Lisandro Martinez (21) arriveert maandag vanuit Buenos Aires in Amsterdam. Nadat Ajax afgelopen week overeenstemming bereikte met zijn club Defensa y Justicia over de transfersom van naar verluidt zeven miljoen euro, is er inmiddels ook een akkoord met de linksback zelf. Na de medische keuring tekent de Argentijn een contract voor vier seizoenen met een optie voor nog één jaar.