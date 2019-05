Drommel blijft trouw aan FC Twente

De kampioen van de Keuken Kampioen Divisie is erin geslaagd doelman Joël Drommel te behouden. De keeper, die voor twee jaar bijtekent, was een belangrijke schakel in het kampioensjaar en had met interesse van clubs uit onder andere Italië, Spanje en België alle gelegenheid om te profiteren van zijn transfervrije status.

Drommel (22) is echter in samenspraak met zijn vader Piet-Jan (oud-doelman AZ en Telstar) en zijn zakelijk begeleider Yalcin Zöhre tot de slotsom gekomen, dat een verlengd verblijf bij FC Twente het beste is met het oog op zijn persoonlijke ontwikkeling.