’Doe één finale in de play-offs, in De Kuip’

Leonid Slutsky vindt de play-offs fysiek loodzwaar voor zijn ploeg. Ⓒ BSR/SOCCRATES

GRONINGEN - Leonid Slutsky vindt de play-offs om een ticket in de voorrondes van de Europa League loodzwaar. Met die gedachte leken zijn spelers ook op het veld te staan in Groningen, waar ze blij mochten zijn dat het eerste schot tussen de palen de 2-1 opleverde. Het biedt een onverwacht goed uitzicht op een finaleplek. Waar de Rus bromt, daar heeft Danny Buijs wel een idee om de play-offs iets in te korten en spectaculairder te maken.