Inhalen op Zandvoort blijft een kunst

Max Verstappen snelt over de baan tijdens de vierde editie van de Racedagen op het Circuit Park Zandvoort. Ⓒ ANP

De racefans van zijn vader Jos kleurden de circuits met grote spandoeken waarop ’Overtaking is an art’ prijkte. Zoon Max Verstappen heeft wat dat betreft een aardje naar zijn vaartje en heeft inhalen eveneens tot kunst verheven. Op dat vlak staat de Nederlandse publiekslieveling volgend jaar in de Dutch Grand Prix voor een grote uitdaging.