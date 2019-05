Speciaal schriftje moet Oranje naar Tokio brengen

De kans is groot dat de strijd om een ticket voor Tokio 2020 wordt beslist in de laatste wedstrijd op Sicilië, op zondagavond 4 augustus. De Nederlandse volleybalsters nemen het dan op tegen Italië, het land waarin Dijkema speelt voor Firenze. „Als we dit seizoen tegenover speelsters uit hun nationale ploeg speelden, schreef ik in een schriftje ons tactisch plan op. Dat kan straks van pas komen op het OKT”, aldus de 29-jarige spelverdeelster.

De volleybalsters reizen de komende weken eerst de wereld over voor de Nations League, met wedstrijden in Belgrado, Apeldoorn, Hongkong, Stuttgart en Jekaterinenburg. Als de ploeg van Morrison net als vorig jaar de ’Final Six’ haalt, gaan ze in juli terug naar China voor de finaleronde. Daarna volgen het olympisch kwalificatietoernooi op Sicilië (2-4 augustus), het EK én de World Cup in Japan.

„We leven van toernooi naar toernooi”, zegt Dijkema, die als een van de weinige vaste krachten mee is naar Belgrado. Morrison geeft de meeste internationals even rust na een lang seizoen. „De Nations League zal voor veel landen een opwarmertje richting het OKT worden. Ook voor ons.”

Oranje begint die zes weken durende wedstrijdenreeks met een confrontatie met wereldkampioen Servië, dat vorig jaar in de halve finales van het WK wederom te sterk was. De ploeg rond vedette Tijana Boskovic klopte Oranje in 2017 ook al in de finale van het EK. De volleybalsters beëindigden het WK zonder medaille, omdat de wedstrijd om het brons tegen China ook verloren ging.

„Ik ben het zat om steeds overal naast te grijpen. We willen nu heel graag eens de laatste wedstrijd van een toernooi winnen”, aldus Dijkema, die met Oranje op de Spelen van Rio 2016 ook net naast de medailles greep (vierde). „Het WK was in mentaal en emotioneel opzicht heel zwaar. We speelden heel goed, maar verloren de laatste twee wedstrijden. Dan val je in een zwart gat. Weer vierde, weer niks. We behoren tot de wereldtop, dan wil je ook een keer de beloning daarvoor hebben door een prijs te pakken. Wij zijn een heel compleet team. Als we fit zijn en spelen zoals we kunnen, dan zijn we heel moeilijk te verslaan.”