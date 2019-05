Bolhuis zwaait af bij NOC*NSF: ’Het is mooi geweest’

André Bolhuis zwaait vanavond af als voorztter NOC*NSF. Ⓒ Foto Aldo ALLESSIe

BAARN - ,,Dik tevreden.” In het restaurant hoeft André Bolhuis niet lang na te denken over het verzoek om negen jaar voorzitterschap van NOC*NSF in een paar woorden samen te vatten. ,,Eerlijk gezegd was ik graag nog langer doorgegaan, maar het is goed dat Anneke van Zanen, mijn opvolgster, nu de tijd krijgt om zich voor Tokio in te werken. Ik ben 17 keer op de Spelen geweest. Het is mooi geweest.”