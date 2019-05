Video: Feestende Ronaldo doet zoontje pijn

Het zoontje van de vedette deelde op het veld - net als diens vriendin - in de feestvreugde, maar kwam daar niet zonder kleerscheuren vanaf. Omdat vader de kampioenstrofee niet stevig vasthield, kreeg het ventje de beker hard tegen zijn oog, al leek de schade mee te vallen.

Juventus speelde zondag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Atalanta. Mario Mandzukic vond het net namens de Bianconeri. Ronaldo bleef droog staan en heeft nog één wedstrijd, een uitduel met Sampdoria, om zijn doelpuntentotaal naar 22 te tillen. Tot dusver was hij 21 maal trefzeker in zijn eerste jaar in de Serie A.

Voor Massimiliano Allegri was het zijn laatste thuisduel als Juventus-trainer. De Italiaan won sinds zijn aanstelling in 2014 elk jaar de landstitel, maar moet het veld ruimen omdat hij er niet in is geslaagd om zijn ploeg de Champions League te laten winnen. Het is nog onduidelijk wie hem opvolgt.

„We hebben slechts één jaar samengewerkt, maar het was geweldig”, aldus Ronaldo in een bericht op Twitter geadresseerd aan Allegri. „Want naast een fantastische trainer bent u een prachtig persoon. Het was me een genoegen.”