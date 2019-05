F1-team Williams in zee met rivaal Visser

Chadwick won twee weken terug de eerste race van de W Series in Hockenheim. Agelopen weekeinde tijdens de tweede race in het Belgische Zolder, die werd gewonnen door Beitske Visser, eindigde ze als tweede. In de WK-stand gaat de Britse nog steeds aan de leiding.

Als development driver zal Chadwick een essentieel onderdeel van het team gaan voren, zowel op de baan als in de fabriek in Grove. Ze zal zich vooral bezighouden met simulatorwerk. Bovendien zal ze coureurs George Russell en Robert Kubica tijdens drie Europese Grand Prix’ ondersteunen bij enkele media- en marketingactiviteiten.

„Het promoten van vrouwen in de autosport is van groot belang”, aldus teambaas Claire Williams. „Hopelijk gaat een vrouwelijk rolmodel binnen ons team andere jonge meisjes inspireren om ook te gaan racen. Jamie is een groot talent en ik kijk ernaar uit om met haar samen te werken.”

Jamie Chadwick gaat aan de slag bij Williams. Ⓒ Williams F1