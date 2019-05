Mogelijke tegenstanders PSV in voorronde CL bekend

De Eindhovenaren kunnen op dit moment vijf teams treffen, al vallen daar na de Europa League-finale tussen Arsenal en Chelsea enkele kandidaten van af.

Als The Blues winnen, ontmoet PSV volgend jaar FC Basel (Zwitserland) of Olympiakos Piraeus (Griekenland).

Mochten The Gunners de Europa League mee naar huis nemen dan is LASK Linz (Oostenrijk), Viktoria Plzen (Tsjechië) of Basaksehir (Turkije) de tegenstander.