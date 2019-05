Seedorf trots op omslag bij Ajax

Seedorf bewonderde de aanvallende intenties, maar was misschien nog wel trotser op het feit dat de ploeg van Erik ten Hag als het moest ook zakelijk kon en wilde zijn.

„Tot voor kort draaide het in Nederland vooral om de manier waarop je speelde en minder om winnen”, aldus Seedorf, momenteel bondscoach van Kameroen, in een interview op de website van de FIFA.

„Ik ben altijd kritisch geweest op die houding. In mijn ogen moest dat anders. Wat ik mooi vond aan Ajax was dat de spelers zich aanpasten, wanneer de situatie erom vroeg. Als het niet kon probeerden ze niet krampachtig mooi te blijven spelen, maar schoten ze de bal soms gewoon het stadion uit.”

Seedorf is van mening dat die killersmentaliteit sowieso nog wel mag toenemen in Nederland. „Natuurlijk wil iedereen sprankelend voetbal spelen, maar Italië is vier keer wereldkampioen geworden en wij nul keer. Dus waar ligt de waarheid? Natuurlijk moet je de identiteit van een club niet veranderen. Maar wat als een tegenstander je niet op jouw manier laat voetballen. Wat doe je dan? Daarin kan het Nederlandse voetbal nog groeien.”

De basiself van Ajax voor de verloren return met Tottenham Hotspur. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN