Avital Selinger gaat volleybalsters opnieuw de weg wijzen

Selinger (61) staat als een goede opleider bekend en is al ruim een jaar in dienst bij de Nevobo als trainer van het talententeam. In de komende jaren moeten met spoed toppers worden opgeleid voor het WK van 2022 in eigen land en de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Oranje, de nummer vier van Rio de Janeiro, kwalificeerde zich dus niet voor de inmiddels uitgestelde Spelen van Tokio. Ondertussen is sterspeelster Lonneke Sloetjes gestopt met volleybal, net als Celeste Plak. Het is maar zeer de vraag of zij na een sabbatical weer actief worden. De noodzaak is dus groot om nieuwe talenten, die volop aanwezig zijn in het opleidingsteam van Selinger, snel op het niveau van het A-team te brengen.

Oud-international Selinger had de Nederlandse ploeg ook al van 2005 tot 2011 onder zijn hoede. Toen wist hij tweede te worden op de EK van 2009 en de Grand Prix van 2007 te winnen. De meeste speelsters van de ploeg die in 2016 vierde werd op de Spelen van Rio de Janeiro zijn door Selinger opgeleid.