Verongelukte Sala als ’een hond in de steek gelaten’

„Ze hebben hem als een hond in de steek gelaten”, zegt Horacio Sala in de documentaire die maandagavond wordt uitgezonden. De Argentijnse voetballer kwam op 21 januari om het leven toen het vliegtuigje waarin hij zat in het Kanaal stortte.

Sala was op dat moment onderweg van Nantes naar Cardiff. Cardiff City had de spits kort daarvoor voor achttien miljoen euro overgenomen van de Franse club. Later bleek dat er van alles mis was met de papieren van het vliegtuigje.

Ook bleek de eveneens overleden piloot David Ibbotson geen ervaren vlieger, die slechts een privépilootcertificaat bezat. Daarmee mag je geen betalende passagiers vervoeren. „Waarom was het zo moeilijk om iets veiligs te regelen. Waarom lukte dat niet? Ze hebben hem alleen gelaten. Ze hebben hem als een hond achtergelaten. Ze lieten hem in de steek”, aldus Horacio Sala.

Ook de moeder van Sala, Mercedes Taffarel, komt aan het woord. Zij toonde eerder al haar woede richting Cardiff City, dat geen vlucht voor haar 28-jarige zoon had geregeld. „Het doet nog altijd zo veel pijn. Ik denk nog altijd dat hij mij zal bellen. Het is verschrikkelijk. Ik kan het niet uitleggen”, vertelt de diepbedroefde moeder.