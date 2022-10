PSG-trainer haalde Messi naar de kant wegens vermoeidheid

„Hij gebaarde dat hij gewisseld wilde worden”, zei Galtier voor de camera van RMC Sport. „Na het maken van een sprint voelde hij zich moe. Hij kwam eraf, omdat hij op dat moment het gevoel had dat een frisse ploeggenoot een betere optie zou zijn.”

Messi zette PSG halverwege op voorsprong, maar de ploeg van trainer Roger Schmidt kwam op gelijke hoogte door een eigen doelpunt van Danilo Pereira.

Galtier sprak zijn ongenoegen uit over het optreden van de arbitrage. Vlak voor rust ontsnapte Benfica-middenvelder Enzo Fernandez aan een rode kaart na een harde overtreding op Marco Verratti. „Ik denk dat de referee niet is geholpen door zijn assistenten als je kijkt naar de VAR. Verratti had wel zijn been kunnen breken vlak voor rust”, aldus Galtier.

„De scheidsrechter is gefocust op de wedstrijd. Maar dit gebeurde voor zijn neus en dan is het lastig te accepteren. Hij mag best een fout maken, maar tegenwoordig is er dan de VAR die het hem moet vertellen.”