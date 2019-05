Utrecht-speler prikkelt Heracles Almelo

„Meteen na de wedstrijd wenste een speler van FC Utrecht mij succes”, aldus Wormuth. „Ik zei: waarmee? Voor volgend seizoen, zei hij. Hij denkt dus dat FC Utrecht zich al heeft geplaatst voor de volgende ronde. Ik heb het daarna ook in de kleedkamer gezegd: zij voelen zich zeker, denken dat ze er al zijn. Maar in Utrecht hebben we altijd kansen en kunnen we voetballen, dat hebben we daar eerder laten zien. Twee goals maken hoeft geen probleem te zijn, alles is mogelijk. We hebben gewoon een goede kans.”

Lerin Duarte viel zaterdag als invaller geblesseerd uit en kan in de return niet meedoen. Wormuth mist daarnaast opnieuw de geblesseerden Kristoffer Peterson, Maximilian Rossmann, Robin Pröpper en Sebastian Jakubiak.

FC Utrecht

Bij FC Utrecht ontbreekt de geblesseerde Timo Letschert. Hetzelfde geldt voor Simon Makienok en Leon Guwara. Urby Emanuelson keert terug in de selectie van de domstedelingen. Hetzelfde geldt voor Willem Janssen, die tijdens de eerste ontmoeting met Heracles was geschorst.