Mollema op zijn hoede: ’Het zegt allemaal niets’

Laat ontbijten, niet fietsen, een wandelingetje langs het strand in Riccione, wat lezen en heel kort de media te woord staan. Dat waren maandag zo’n beetje de bezigheden voor de enige Nederlandse renner in de Giro die nog klassementsambities heeft.

Hoewel zijn uitgangspositie (twaalfde op 1.45 van Primoz Roglic, de nummer twee in de rangschikking) veelbelovend oogt, maakt de Groningse coureur van Trek-Segafredo zich nog niet te veel illusies. De ervaring van veertien eerdere grote ronden heeft hem geleerd dat lang stilstaan bij een goede prestatie uit den boze is. Een slechte dag of een seconde van onoplettendheid en alles kan anders zijn. Dus herhaalde Mollema veelal woorden die hij zondagmiddag sprak na zijn verrassende derde plaats in de tijdrit van San Marino. Een klassering in de top 10 blijft vooralsnog het doel.

Nog twee vlakke ritten en dan doemen donderdag de eerste cols op. Mollema kijkt figuurlijk gezien alleen tegen de rug aan van Roglic; de andere klassementsmannen die ooit tot een podiumplek reikten, staan allen achter hem. „Het zegt allemaal niets. Een minuut voorsprong op dit moment betekent helemaal niets”, oordeelde Mollema.

„De bergritten gaan zo zwaar zijn dat er grote verschillen zullen ontstaan, ook tussen de renners voor het klassement onderling. Zeker als je een wat mindere dag hebt, kan het zo oplopen tot wel 3, 4 of 5 minuten, of meer zoals met Simon Yates en Thibaut Pinot vorig jaar gebeurde in de slotdagen van de Giro. Er kan heel veel gebeuren.”

„Het is zaak je niveau weten te behouden en die slechte dag proberen te voorkomen. En dat ga ik doen. Yates, Mikel Landa en Miguel Angel López durven van ver aan te vallen. Gezien hun achterstand in het klassement zullen ze dat ook gaan doen en dat maakt de koers nóg zwaarder. Volgens mij begin ik vanaf donderdag aan de zwaarste slotfase van een grote ronde ooit in mijn carrière.”

Mollema durft nog geen voorspelling te doen over de eindwinnaar van de 102e Giro. „Feit is dat Roglic er momenteel heel goed voorstaat.”