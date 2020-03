Politiek pokerspel rond annuleren Grand Prix van Australië

De Grote Prijs van Australië in de Formule 1 is afgelast vanwege het nieuwe coronavirus. Formule 1-fans wachten voor de hekken van het circuit. Ⓒ EPA

MELBOURNE - De halsstarrige houding van de Formule 1-leiding en autosportfederatie FIA om naar Australië af te reizen heeft dramatisch uitgepakt. Ook de koningsklasse van de autosport is niet immuun voor het wereldwijde coronaprobleem. Het schrappen van de Grand Prix in Melbourne is de enige juiste beslissing.