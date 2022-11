Rafael Nadal op rand van uitschakeling na nieuw verlies ATP Finals

De eerste set ging gelijk op tot een stand van 3-3, waarna Auger-Aliassime drie games op rij won en de set binnensleepte. In de tweede set leek Nadal terug te komen na een 3-1-achterstand, maar de Canadees liep daarna toch uit om bij een stand van 5-4 de wedstrijd uit te serveren.

„Ik had één wedstrijd om te wennen aan de omstandigheden en ik had het gevoel dat mijn spel vandaag beter was. Ik sloeg met precisie en bleef consistent”, zei Auger-Aliassime na afloop op de baan. Hij had nooit eerder van Nadal gewonnen. „Ik heb de afgelopen maand geweldig tennis gespeeld en om dan een speler met zijn status te verslaan, is heel speciaal.”

Nadal wist de ATP Finals nog nooit te winnen. De 22-voudig grandslamkampioen verloor zondag zijn eerste wedstrijd op het eindejaarstoernooi van de Amerikaan Taylor Fritz. De Spanjaard die onlangs vader werd en veel blessureleed kende liet na afloop weten gebrek aan wedstrijdritme te hebben. Hij komt in de groepsfase nog in actie tegen de Noor Casper Ruud, die zondag Auger-Aliassime versloeg.

Om dit jaar als nummer 1 van de wereld te eindigen moet Nadal het eindejaarstoernooi winnen. Anders wordt zijn landgenoot Carlos Alcaraz met 19 jaar de jongste tennisser ooit die een seizoen eindigt op de nummer 1-positie.

Dubbelspecialist Rojer wint na thriller tweede duel op ATP Finals wél

Dubbelspecialist Jean-Julien Rojer heeft samen met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador de tweede groepswedstrijd op de ATP Finals gewonnen. Het duo had in Turijn drie sets nodig om de Spanjaard Marcel Granollers en de Argentijn Horacio Zeballos te verslaan: 6-1 6-7 (3) 10-7.

Jean-Julien Rojer viert een van de punten. Ⓒ ANP/HH

Rojer en Arévalo wonnen de eerste set eenvoudig. In de tweede ging het gelijk op, maar de tiebreak werd snel uit handen gegeven. In de derde set, een zogenoemde supertiebreak, liepen de Nederlander en zijn partner na een stand van 5-5 uit om de overwinning na een kleine 1,5 uur spelen op te eisen.

Rojer en Arévalo verloren hun eerste groepswedstrijd van de debutanten Harri Heliövaara uit Finland en de Brit Lloyd Glasspool. De Amerikaan Rajeev Ram en zijn Britse partner Joe Salisbury zijn de volgende tegenstander. Die twee wonnen hun eerste groepswedstrijd van Granollers en Zeballos.

Koolhof

De 41-jarige Rojer won zeven jaar geleden al eens de ATP Finals. Hij speelde toen samen met de Roemeen Horia Tecau.

In de andere groep van het dubbelspel op de ATP Finals speelt Wesley Koolhof, sinds vorige week de nummer 1 van de wereld. Hij komt woensdag samen met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski weer in actie.