Blunderende Jeroen Houwen: ’Door mijn fout verloren’

Vitesse-doelman Jeroen Houwen.

ENSCHEDE - De keepersblunders rijgen zich aaneen dit seizoen in de Eredivisie. In de krachtmeting om Europees voetbal tussen FC Twente en Vitesse deelde Jeroen Houwen, die eerder een stabiele serie had neergezet, in de malaise. De doelman van de Arnhemmers trok na de 3-0 nederlaag het boetekleed aan.