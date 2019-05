Kroos: ’Ik wil alleen als een winnaar vertrekken’

„Dit is erg speciaal”, sprak de veelzijdige middenvelder. „Ik heb veel successen gekend bij Real Madrid en ik ben er zeker van dat we nog veel meer gaan winnen. Mijn plan is om bij Real mijn loopbaan te beëindigen.”

Kroos (29) speelt sinds 2014 in het witte shirt van de ’Koninklijke’. Hij kende dit jaar bij de Koninklijke een matig jaar. „Ik heb nooit gedacht aan een vertrek. Ik dacht alleen maar aan het veranderen van deze situatie. Ik wil vertrekken op het moment dat we aan de top staan, als we winnen.”

Nadat de Duitser met zijn land in Brazilië de wereldtitel had veroverd, verhuisde hij van Bayern München naar Real Madrid. Kroos won met de Spaanse grootmacht drie keer op rij de Champions League (2016, 2017 en 2018). Kroos vulde zijn erelijst in Madrid de afgelopen jaren ook met een Spaanse titel (2017), twee keer de Europese Supercup, een Spaanse Supercup en viermaal winst van het WK voor clubs.