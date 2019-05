Oranje alleen nog zonder Van de Sanden en Martens

Wiegman verwelkomde maandag in Zeist een groot deel van haar selectie. Ze was vorige week met een paar speelsters uit de WK-selectie, aangevuld met de nodige talenten en speelsters van de reservelijst, al begonnen met trainen.

Maandag sloten onder anderen Sari van Veenendaal, Vivianne Miedema, Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk, Desiree van Lunteren en Jill Roord aan bij de groep. Later in de week volgen Loes Geurts, Sherida Spitse en Stefanie van der Gragt, die zaterdag als invalster met FC Barcelona kansloos was in de finale van de Champions League tegen Olympique Lyon (1-4).

Omdat verdedigster Van der Gragt door blessures een groot deel van het seizoen miste, begint zij donderdag al met trainen in Zeist. Maandag sluiten de vleugelspitsen Lieke Martens (Barcelona) en Shanice van de Sanden (Lyon) als laatsten aan.