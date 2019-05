Wiegman heeft WK-groep bijna compleet

Wiegman verwelkomde maandag in Zeist een groot deel van haar selectie. Ze was vorige week met een paar speelsters uit de WK-groep, aangevuld met de nodige talenten en speelsters van de reservelijst, al begonnen met trainen.

Enkele honderden supporters zagen bij de open training van maandag op het KNVB-complex onder anderen Sari van Veenendaal, Vivianne Miedema, Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk, Desiree van Lunteren en Jill Roord aansluiten bij de groep. Later in de week volgen Loes Geurts, Sherida Spitse en Stefanie van der Gragt, die zaterdag als invalster met FC Barcelona kansloos was in de finale van de Champions League tegen Olympique Lyon (1-4).

Van der Gragt van start

Omdat verdedigster Van der Gragt door blessures een groot deel van het seizoen miste, begint zij donderdag al met trainen in Zeist. Maandag sluiten de vleugelspitsen Lieke Martens (Barcelona) en Shanice van de Sanden (Lyon) als laatsten aan.

Oranje speelt op zaterdag 1 juni in Eindhoven een oefeninterland tegen Australië. Drie dagen later vliegt Wiegman met haar selectie van 23 vrouwen naar Le Havre. In deze kustplaats in Normandië begint de Europees kampioen op dinsdag 11 juni aan het WK met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Op zaterdag 15 juni is Kameroen in Valenciennes de tweede tegenstander en Oranje sluit de groepsfase op donderdag 20 juni in Reims af tegen Canada.