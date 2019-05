Rus treft Russin in kwalificaties Roland Garros

De Nederlandse tennisster staat momenteel op de 129e plaats op de wereldranglijst, Zjoek is de mondiale nummer 169. De beste prestatie van Rus op het graveltoernooi in Parijs was in 2012. Toen strandde de Westlandse in de vierde ronde van het hoofdtoernooi.

Bibiane Schoofs treft in de eerste kwalificatieronde de als vijfde geplaatste Britse Heather Watson. Lesley Kerkhove staat tegenover Kathinka Von Deichmann uit Liechtenstein. Richèl Hogenkamp, de vierde Nederlandse tennisster die in de voorronden in actie komt, lootte de Poolse Magdalena Frech.

Kiki Bertens, inmiddels de nummer vier van de wereld, is als enige Nederlandse speelster direct tot het hoofdschema toegelaten.