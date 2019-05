Potter moet Pröpper en Locadia laten toveren

De 44-jarige coach neemt bij de Engelse club de plaats in van de vorige week ontslagen Chris Hughton. Brighton, waar de Nederlanders Davy Pröpper en Jürgen Locadia spelen, wist degradatie uit de Premier League maar net te voorkomen.

Potter komt over van Swansea City, dat afgelopen seizoen als tiende eindigde in de Championship, het tweede profniveau in Engeland. Hij ondertekende maandag een 4-jarig contract.