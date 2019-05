Ajax bevestigt komst Martínez voor vier jaar

''Martínez is een linksbenige speler die achterin op meerdere posities uit de voeten kan. Hij is een verdediger die graag vooruit wil voetballen. Hij brengt een bepaalde mentaliteit mee die we hier goed kunnen gebruiken, vergelijkbaar met wat zijn landgenoot Nicolás Tagliafico laat zien'', zegt Marc Overmars, directeur spelersbeleid van Ajax.

Martínez, die in maart zijn debuut in het nationale elftal van Argentinië maakte, is na doelman Kjell Scherpen, verdediger Kik Pierie en de Roemeense middenvelder Razvan Marin de vierde aankoop van Ajax voor het nieuwe seizoen.