Roglic: ’Zelfs sneeuw is niet erg’

„We hadden het afgelopen weekend twee dagen van regen. Zaterdag zes uur, zondag een uurtje, maar mijn prestaties leden er niet onder. Mij maakt het niet uit, zelfs sneeuw is niet erg. Al denk ik niet dat we dat de komende twee dagen hoeven te verwachten”, zei de nummer twee van het algemeen klassement gistermiddag in het teamhotel waar slechts een bescheiden afvaardiging van de media aanwezig was.

Roglic voelt zich nog steeds opperbest, hoewel hij erkende dat de eerste tien dagen slopend en nerveus voor hem zijn geweest. „Dat wisten we, elke etappe zou zwaar zijn. Maar ik mag niet klagen: we hebben het goed gedaan als ploeg.” Het moeten missen van zijn rechterhand Laurens De Plus omschreef hij als een ’groot verlies’. „Maar ik probeer niet te veel aan dingen te denken waar ik toch geen invloed op heb.” En of hij de riante voorsprong die hij nu heeft op veel van zijn concurrenten verwachtte aan het begin van de koers, zei hij: „Verwachtte, verwachtte? Dat is een groot woord. Je wilt het liefst zoveel mogelijk marge hebben. Tien minuten, of twintig, dat zou nog beter zijn dat wat ik nu heb. Je moet tevreden zijn met de situatie. En dat ben ik.”