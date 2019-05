Voorkeur Van der Poel voor Tour de France

„Ik wil graag het wegwielrennen, veldrijden en mountainbiken zo lang mogelijk combineren”, aldus ’Matje’, die in Tokio een gouden plak wil veroveren tijdens de laatste discipline. Afgelopen weekeinde wist hij in de blubber van het Duitse Albstadt, met een tweede plaats achter de Zwitser Mathias Flückiger, kwalificatie voor de Olympische Spelen af te dwingen tijdens de eerste wereldbeker mountainbike.

"Mountainbiken kan ik er dan niet mee bij doen"

„Maar ik realiseer me dat als ik een grote ronde wil rijden, dat ik dan het mountainbiken er niet meer bij kan doen”, vervolgt Van der Poel. „Wanneer het zover is? Ik dacht eerlijk gezegd dat het rijden van de voorjaarsklassiekers ook iets was voor de verre toekomst, maar dat is ook anders gelopen. Misschien is het snel na Tokio al zo ver. De Tour is het grootste podium en ligt mij het beste denk ik, want in de Giro en Vuelta is het veel meer klimmen. Dat ligt mij minder”, vertelt hij aan collega’s van Het Nieuwsblad.

De Nederlands kampioen, in alle drie de eerder genoemde disciplines, zinspeelt op de Tour van 2021 al is de Vuelta van 2020 ook een serieuze optie. De olympische mountainbikerace vindt plaats op 9 augustus. Wanneer de Ronde van Spanje van start gaat is nog niet bekend maar dat is altijd aan het einde van die maand.

De Spaanse ronde start overigens in Utrecht en rijdt drie dagen door Nederland, wat voor Van der Poel ook een trigger kan zijn om volgend jaar al voor de Vuelta te kiezen. En om startrecht te verkrijgen in één van de drie grote rondes hoeft Corendon-Circus maar met de vingers te knippen. Iedere koers voelt zich verrijkt met de aanwezigheid van de koning van het voorjaar, die onder andere Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en op sensationele wijze de Amstel Gold Race won.

"Parijs-Roubaix komt erbij"

Veel aanpassingen tijdens het klassieke voorjaar van 2020 ten opzichte van dit jaar zullen er niet zijn. „Mijn programma zal er ongeveer hetzelfde uitzien, alleen Parijs-Roubaix komt erbij”, aldus MvdP die dan wel weer voor een klein dilemma komt te staan. „De combinatie met de Amstel is niet simpel, maar ik wil dat wel proberen”, aldus de man die zich ook nog beraadt over deelname aan het WK op de weg in Yorkshire, op 29 september van dit jaar. Daar zal hij waarschijnlijk na de tweede wereldbeker mountainbike, komend weekeinde in het Tsjechische Nove Mesto, uitsluitsel over geven.