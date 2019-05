Kickbokser Jaraya terug in de ring

Mohammed Jaraya Ⓒ James Law/Glory Sports International

Goed nieuws voor de fijnproevers onder de kickboksliefhebbers: Mohammed Jaraya maakt zijn rentree in de ring. De Bosschenaar van Marokkaanse afkomst komt op zaterdag 22 juni in actie tijdens Glory 66 in Parijs. ’The Destroyer’, zoals de bijnaam van Jaraya luidt, moet het opnemen tegen Stoyan ’The Sniper’ Koprivlenski.