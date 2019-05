Mollema: ’Motor in gang slingeren na plasstop’

„ Etappes die vlak zijn en een beklimming hebben aan het einde, liggen me niet zo goed. Dat was bijvoorbeeld het geval in de Giro van 2017 tijdens de rit naar Oropa, die Tom Dumoulin won. Ik vergaloppeerde me in de aanloop naar de klim en verloor onnodig veel tijd omdat ik mezelf opblies.”

Mollema: „Misschien is er een manier die zwakte tegen te gaan. Met mijn trainer heb ik er deze week over gesproken. Het idee is dat te ondervangen door bewust een keer onderweg te stoppen om te plassen, waarna ik in m’n eentje het gat dicht rijd naar het peloton. Door die extra inspanning doe ik een soort warming-up voor het klimwerk. Best kans dat ik het ergens in de komende dagen zal proberen. Een beetje de motor in gang slingeren, zeg maar. Tenzij het volle bak koers is natuurlijk, dan is het dat overbodig.”

Lees het hele vraaggesprek met Bauke Mollema in de Telegraaf Extra: