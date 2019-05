Volgende topdeal voor FC Groningen aanstaande

Chabot kan volgens Italiaanse media voor vijf jaar tekenen bij de Serie A-club. Hij werd afgelopen zomer voor ruim een miljoen euro overgenomen van Sparta en kan ongeveer het drievoudige opleveren. Tel de transfersom voor het eigen jeugdproduct Ludovit Reis daarbij op - FC Barcelona betaalt een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 7,7 miljoen euro - en de Groningse kas wordt flink gespekt. De transfer van de jeugdinternational zal na de play-offs wereldkundig worden gemaakt.

Bekijk ook: Groningen houdt Doan uit handen Manchester City

Algemeen directeur Hans Nijland en technisch manager Ron Jans vullen zo de portemonnee voor de nieuwe directeuren Wouter Gudde en Mark-Jan Fledderus. En dan is de Japanse ster Ritsu Doan, op wie eerder biedingen van acht miljoen euro (Shakhtar Donetsk en CSKA Moskou) werden afgeslagen, nog niet eens verkocht. Het nieuwe tweetal heeft de komende transferzomer de bestedingsruimte om Chabot, Reis, Mimoun Mahi (transfervrij naar FC Zürich) en mogelijk Doan op adequate wijze te vervangen.

Het winnen van de play-offs voor een ticket in de voorrondes van de Europa League, zou voor mogelijke versterkingen een mooi lokkertje vormen. Een veel sterker FC Groningen liet zaterdagavond de mogelijkheid liggen om verder afstand te nemen van Vitesse (2-1) en moet vanavond in Arnhem een finaleplaats zien veilig te stellen. Waar Vitesse-trainer Leonid Slutsky steen en been klaagde over het zware programma door de play-offs, daar is Groningen tot nu toe de enige ploeg die de drive liet zien het ’toetje’ te willen winnen. „Er zullen heus links en rechts wat kwaaltjes zijn, maar dat hoef je richting de tegenstander niet te tonen”, liet Danny Buijs weten, die dus alleen Chabot mist, ook voor de eventuele finaleduels.