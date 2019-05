Dirk Kuyt Ⓒ BOUWMAN, RENE

Een dikke felicitatie ook van mijn kant aan het Nederlands elftal onder 17 jaar. Als je voor de tweede achtereenvolgende keer Europees kampioen wordt, geeft dat wel iets aan met betrekking tot de talenten die we hebben in Nederland. Maar het zegt nóg meer over de wijze waarop we onze talenten opleiden.