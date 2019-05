Advies van Foppe: ’Ziyech mooi voorbeeld’

„Blijf rustig en stippel je eigen plan uit. De tribunes zitten vol met scouts, er wordt aan je getrokken, en zaakwaarnemers die ertussen willen komen, lopen overal”, aldus de 75-jarige oud-trainer.

„De meeste talenten liggen contractueel al vast, maar dat mag bij 16-jarigen slechts voor drie jaar. Daarna krijg je de keuze opnieuw. Ik zou zeggen: blijf in Nederland. Als je heel goed kunt voetballen, speel je op je zeventiende of achttiende al in de Eredivisie. Als je naar echt grote clubs in het buitenland gaat, kom je in een soort opleidingstraject terecht waar de top van de club niet eens zoveel belang bij heeft.”

Kijk naar Martin Ødegaard, stelt De Haan. „Je komt in een circuit terecht waarbij je steeds wordt uitgeleend en moet afwachten wat er gebeurt, zonder dat je er echt invloed op hebt. Hakim Ziyech is qua carrièreplanning een mooi voorbeeld. Hij heeft heel bewust gekozen en is niet overal maar ingestapt. Het koppie erbij houden, dan komt het absoluut wel goed.”

