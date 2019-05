Xavi hangt voetbalschoenen aan wilgen

Xavi gaat zich richten op een loopbaan als coach. „Ik beschouw het als mijn plicht om het voetbal iets terug te geven. Wat ik in de afgelopen twee decennia heb bereikt, is een voorrecht geweest. Een onvergetelijke race, die 21 jaar heeft geduurd”, liet hij eerder al weten.

Xavi (39) verliet Barcelona in 2015 en verhuisde naar Qatar waar hij een driejarig contract ondertekende bij Al Sadd SC. Hij verlengde nadien zijn verbintenis nog wel, maar hij vindt het nu dus mooi geweest.

Xavi was in 767 officiële duels actief voor Barcelona. Hij speelde 133 interlands voor Spanje, waarmee hij in 2010 de wereldtitel won en in 2008 en 2012 de Europese titel. Met Barça won Xavi acht landstitels en vier titels in de Champions League.