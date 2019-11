Russell gaat Alonso en Verstappen achterna

Russell was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi opnieuw sneller dan de Pool. Dat betekent een eindstand in dat ‘duel’ van 21-0. Niet uniek, want in 2018 lukte Fernando Alonso bij McLaren hetzelfde, afgezet tegen zijn toenmalige kompaan Stoffel Vandoorne.

Alonso deed het in 2008 overigens ook al met Nelson Piquet jr. aan zijn zijde bij Renault. Al waren er toen drie races minder: 18-0. Onder anderen Jos Verstappen flikte dat kunstje verder in het verleden ook. In 1996 was hij in alle zestien kwalificatiesessies namens Footwork Hart sneller dan de Braziliaan Ricardo Rosset: 16-0.

