Lauda droeg vlammenzee altijd met zich mee

Niki Lauda is 70 jaar geworden. Ⓒ BSR Agency

Niki Lauda is niet meer. De laatste winnaar van de Grand Prix van Zandvoort overleed maandag, na een lange periode van fysieke ongemakken. Amper een week na de aankondiging van de terugkeer van de Formule 1 in de Noord-Hollandse duinen. De Oostenrijker werd 70 jaar. Lauda zal worden herinnerd als een coureur vol bravoure, al was hij veel meer dan dat.