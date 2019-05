Bedroefdheid om dood ’onsterfelijke’ Lauda

„Voor altijd in onze harten en onsterfelijk in onze geschiedenis. De autosport rouwt om het verpletterende verlies van een ware legende”, twitterde de Formule 1.

De Oostenrijker overleed op 70-jarige leeftijd. Zijn familie maakte in de nacht van maandag op dinsdag bekend dat de drievoudig wereldkampioen ’vredig is ingeslapen’. Lauda's gezondheid was broos was na een longtransplantatie in het najaar van 2018.

Telegraaf Extra - Klik op onderstaande link voor een uitgebreide terugblik op het leven Niki Lauda:

Bekijk ook: Lauda droeg vlammenzee altijd met zich mee

„Een trieste dag voor de Formule 1. De grote Ferrari-familie heeft met diepe bedroefdheid kennis genomen van het overlijden van onze vriend Niki Lauda, die twee keer wereldkampioen werd met de Scuderia. Hij blijft voor altijd in onze harten en in die van onze fans”, reageerde de Italiaanse renstal.

Lauda veroverde in 1975 en 1977 de wereldtitel in een Ferrari. Renstal McLaren, bij wie Lauda in 1984 zijn derde wereldtitel haalde, uitte zich in soortgelijke bewoordingen. „Niki zal voor eeuwig verankerd blijven in onze harten en geschiedenis.”