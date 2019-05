Vijf op een rij voor Warriors

De ploeg uit Oakland boekte in de halve finales van de play-offs de vierde zege op Portland Trail Blazers en zetten daarmee de eindstand in de best-of-seven op 4-0. De ploeg behaalde tevens het kampioenschap in de westelijke divisie (Western Conference).

De winst in wedstrijd vier was een nipte: 119-117 na verlenging. Stephen Curry en Draymond Green waren de uitblinkers bij de Warriors. Beiden noteerden een triple-double. Curry maakte 37 punten, pakte 12 rebounds en gaf 11 assists, Green was goed voor 18 punten, 14 rebounds en 11 assists.

Golden State Warriors stond de afgelopen vier jaar steeds tegenover Cleveland Cavaliers in de finale en behaalde drie keer de titel in het Amerikaanse profbasketbal. Tegenstander in de finale van dit jaar wordt een andere ploeg. Milwaukee Bucks en Toronto Raptors strijden nog om het kampioenschap van de Eastern Conference en daarmee een finaleplaats om de NBA-titel.