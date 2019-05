Lauda nam pet alleen af voor Max

De Oostenrijker was na de Grand Prix van Brazilië zo onder de indruk van de masterclass van Max Verstappen in de regen, dat hij direct na de race toen hij vader Jos tegen kwam letterlijk zijn petje afnam.

„Het was geweldig hoe Verstappen iedereen voorbijging”, stamelde Lauda in gesprek met Sky Sports. „Hij reed op verse banden, maar toch. Het was ongelooflijk. Ik wist dat hij goed was, maar Max heeft opnieuw laten zien dat hij tot grote dingen in staat is.”

Telegraaf Extra - Klik op onderstaande link voor een uitgebreide terugblik op het leven Niki Lauda:

Bekijk ook: Lauda droeg vlammenzee altijd met zich mee

Max Verstappen in 2016 in Brazilië als derde. Ⓒ ANP

Niet alleen Lauda was die dag onder indruk. Ook vader Jos. „Ja, hij heeft ook mij verrast. En ik ken hem al lang. Ik heb veel races van hem gezien, maar vandaag was ongelooflijk.”

Verstappen belandde tijdens de race na een foute bandenkeuze aan de achterkant van het veld, maar toen het begon te regenen knalde de Nederlander binnen no-time naar voren. Van plek zestien klom hij op richting het podium. Hij werd uiteindelijk derde.

Bekijk hier hoe Niki Lauda zijn petje afnam voor Max Verstappen:

Bekijk hier de reactie van Niki Lauda: