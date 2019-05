Groenen moet nog even zwijgen over nieuwe club

De 24-jarige middenveldster maakte eerder al bekend dat ze na vier seizoenen de deur achter zich dicht ging trekken bij 1. FFC Frankfurt. Eerder speelde ze voor Essen, Duisburg en Chelsea.

„Het is rond, maar ik mag er nog niet zoveel over zeggen”, aldus de geboren Tilburgse in gesprek met de NOS. „Ergens in de komende dagen wordt het wel bekend.”

Groenen wilde met het oog op het WK zo snel mogelijk duidelijkheid. „Het is fijn dat ik me nu op het WK kan focussen. Het was niet makkelijk, maar ik ben blij dat het nu rond is.”

Groenen sloot maandag aan de selectie van Sarina Wiegman in Zeist. De bondscoach was vorige week met een paar speelsters uit de WK-groep, aangevuld met de nodige talenten en speelsters van de reservelijst, al begonnen met trainen.

Enkele honderden supporters zagen bij de open training van maandag op het KNVB-complex naast Groenen ook onder anderen Sari van Veenendaal, Vivianne Miedema, Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk, Desiree van Lunteren en Jill Roord aansluiten bij de groep.

Later in de week volgen Loes Geurts, Sherida Spitse en Stefanie van der Gragt, die zaterdag als invalster met FC Barcelona kansloos was in de finale van de Champions League tegen Olympique Lyon (1-4).

Maandag sluiten de vleugelspitsen Lieke Martens (Barcelona) en Shanice van de Sanden (Lyon) als laatsten aan.