Siem de Jong maakt zich geen zorgen

"Het zou erger zijn als je geen kansen creëert", relativeert de 27-jarige middenvelder bij FOX Sports de doelpuntencrisis aan Eindhovense zijde. "Natuurlijk wil iedereen heel graag scoren. Iedereen zal er alles aan doen om de volgende kans wel te benutten."

Woensdagavond neemt PSV het in de Champions League op tegen Bayern München. Het wordt de zevende Europese ontmoeting met de grootmacht uit Beieren. De Eindhovenaren wonnen in het verleden één keer van Bayern. Dat was wel de laatste ontmoeting tussen de twee clubs. In het seizoen 1999/2000 zegevierde PSV door een werelgoal van Luc Nilis met 2-1.